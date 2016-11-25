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ЦСКА разгромил «Басконию» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА дома разгромил «Басконию» со счетом 112:84 (17:27, 32:19, 34:23, 29:15).

Самым результативны игроком встречи стал Милош Теодосич, в активе которого 34 очка.

Армейцы с восемью победами в девяти матчах лидируют в турнирной таблице, а клуб из Виктории расположился на седьмой строчке.

В следующем туре столичный клуб 1 декабря сыграет с «Бамбергом», а «Баскония» 2 декабря примет «Галатасарай».

Евролига
Регулярный чемпионат
9-й тур

Матч

ЦСКА - Баскония - 112:84

Место и дата

25 ноября 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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