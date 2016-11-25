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Гурам Тетрашвили: Предсезонные ожидания «Тосно» оправдываются, но хочется первого места в ФНЛ

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Защитник «Тосно» Гурам Тетрашвили оценил выступление команды в первой части сезона 2016/2017.

- У «Тосно» в этом сезоне лучшая оборона, за счет чего удается играть стабильно на протяжении этого сезона?
- У нас на протяжении всего сезона практически одинаковая защитная линия. Но, прежде всего, сказывается тот факт, что все ребята опытные и профессионалы своего дела. У нас полное взаимопонимание. Скорее всего, именно это и помогает играть обороне стабильно.

- Довольны промежуточными итогами чемпионата, оправдываются предсезонные ожидания?
- Конечно, мы готовились очень серьезно к сезону. Хочется, конечно, первого места, отстаем ненамного, но даже сейчас мы по позиции выходим в премьер-лигу. В целом предсезонные ожидания оправдываются, но хочется первого места, - приводит слова Тетрашвили официальный сайт «Тосно».

Напомним, после 23 туров первенства ФНЛ подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков, и отстают от «Динамо» на пять очков. Последний официальный матч в 2016 году клуб из Ленинградской области проведет 26 ноября в Великом Новгороде против «Сокола». Также «Тосно» пробилось в 1/4 финала Кубка России, где соперником команды ФНЛ будет «Локомотив». Матч состоится в марте 2017 года.

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