Франц Тост: Мы до сих пор не понимаем, в чем причина проколов у Квята

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост подвел итоги пятничным заездам заключительного этапа «Формулы-1».

«После сразу двух проколов на левом заднем колесе у Даниила мы решили не выпускать на трассу Карлоса, потому что мы до сих пор до конца не понимаем, в чем именно проблема. Мы будем упорно работать вечером, будем разговаривать с инженерами и надеюсь, со всем разберемся к завтрашнему дню», - сказал Тост.

Российский автогонщик дважды во время пятничных заездов проколол шины на своем болиде. Первую практику 22-летний россиянин почти полностью пропустил из-за прокола заднего левого колеса. Во время второго свободного заезда Квят вновь проколол тоже самое колесо, вылетел с трассы, но сумел остановить болид перед отбойниками, а затем доехать до боксов.

Напомним, квалификация Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 26 ноября, а гонка в воскресенье, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.