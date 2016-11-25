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Мать Еременко: То, что пишут о Романе СМИ, не соответсвует действительности

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мама полузащитника ЦСКА Романа Еременко Нелля поделилась мнением о дисквалификации сына.

«Мы не отвечали на телефонные звонки. Это первый раз, когда я комментирую это событие. Мы стараемся не читать газеты. То что там пишут не соответствует действительности. Я знаю своего сына и знаю, что он сделал. Это только первая половина, затем будет вторая и дополнительное время. Я знаю, что у Ромы хорошее будущее. Пройдет плохой день и настанет хороший. Поэтому жизнь так интересна. Со временем мы становимся сильнее», - приводит слова матери Еременко svenska.yle.fi

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

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