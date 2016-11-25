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Джеко выиграл голосование за звание лучшего игрока тура в Лиге Европы, Кокорин - второй

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Ромы» Эдин Джеко стал лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

Босниец, забивший в прошедшем туре три гола «Виктории» из Пльзени (4:1), набрал 67 процентов голосов. Второе место занял форвард «Зенита» Александр Кокорин (11 процентов), а третьим стал капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни (семь процентов). Другими кандидатами на звание лучшего игрока тура были Евгений Коноплянка («Шальке»), Костас Фортунис («Олимпиакос»), Ариц Адуриц («Атлетик»), Коста («Спарта») и Лассе Шене («Аякс»).

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Напомним, в пятом туре Лиги Европы «Зенит» обыграл «Маккаби» со счетом 2:0 благодаря голам Александра Кокорина и Александра Кержакова. Подопечные Мирчи Луческу одержали пятую победу на групповом этапе и остались на первом месте в группе D, имея в активе 15 очков. В последнем туре сине-бело-голубые встретятся на выезде с АЗ, матч состоится 8 декабря.

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