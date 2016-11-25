Даниил Квят: Из-за проблем мы потеряли пятницу – сегодня я практически ничего не сделал

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов заключительного этапа «Формулы-1».

- Что произошло с шинами на вашей машине? У команды уже есть ответ?

- В данный момент команда как раз занимается этим. Нужно время, чтобы понять, что именно произошло. Уверен, мы найдем ответ и сделаем правильные выводы. Возможно, сегодня вечером придется поработать дольше, чем обычно, но так бывает.

Необходимо провести тщательное расследование, поскольку мы больше не хотим повторения подобных ситуаций. Из-за проблем мы потеряли пятницу – сегодня я практически ничего не сделал. Завтра попытаемся наверстать упущенное время – со своей стороны я сделаю все, что могу. В данный момент ситуация полностью в руках команды.

Российский автогонщик дважды во время пятничных заездов проколол шины на своем болиде. Первую практику 22-летний россиянин почти полностью пропустил из-за прокола заднего левого колеса. Во время второго свободного заезда Квят вновь проколол тоже самое колесо, вылетел с трассы, но сумел остановить болид перед отбойниками, а затем доехать до боксов.

Напомним, квалификация Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 26 ноября, а гонка в воскресенье, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.