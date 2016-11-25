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Тренер «Рубина»: Ребята чувствуют, что ЦСКА сейчас не в порядке и есть шанс обыграть их

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

- У ЦСКА очень хорошо отработан выход при отборе мяча. Защитная линия очень быстро выходит вперёд, оставляя соперника в положении вне игры. «Байер» сыграл на том, что защитники ЦСКА не всегда это делают синхронно. Игрока бросили, его даже не видели. Я много анализировал игру ЦСКА и когда играет Игнашевич, то все происходит синхронно, но есть один игрок, который теряет позицию. И когда идет передача из глубины, он все время сопровождает игрока и не остается со всеми в линии. Класса не хватает. Не буду называть имён, но странно, что этот игрок защиты до сих пор не привык к этой манере игры команды. Сейчас мы разбираем сильные и слабые стороны ЦСКА, ищем, за счёт чего можно их одолеть. Думаю, победит тот, кто приспособится к полю и кто с холодной головой будет играть и использует ошибки соперника.

Почему с холодной головой? Думаете, эмоции будут?

- Эмоции будут конечно! У нас с ЦСКА такие игры постоянно… Даже у меня будут эмоции! Тут азарт должен быть и особый настрой. Думаю, наши ребята чувствуют, что ЦСКА сейчас не в полном порядке и есть шанс обыграть их, да и подтянуться в таблице чуть выше.

Напомним, матч ЦСКА - «Рубин» состоится завтра, 26 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени.

Матч

ЦСКА - Рубин

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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