Азамат Засеев: Поедем к «Зениту» за победой

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев подвел итоги матча 15-го тура премьер-лиги против «Оренбурга» (1:0) и поделился ожиданиями от поездки в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом».

– Как и ожидали, тяжелая игра, с «Оренбургом» всем тяжело. Команда обученная, давно играют вместе, плюс погода специфичная. Однозначно заслужили победу, в предыдущих матчах где-то не везло, здесь повезло. Первая домашняя победа, двигаемся дальше.

– Дальше игра с «Зенитом», какие мысли насчет выезда?

– Сейчас отойдем от этой игры, отдохнем, будем готовиться. Понятно, что это «Зенит», мы уже доказали, что играть можем со всеми. Поедем за победой, – цитирует Засеева Rusfootball.

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Напомним, «Уфа» одержала победу над «Оренбургом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Ондржей Ванек. Подопечные Виктора Гончаренко одержали первую домашнюю победу в чемпионате и, набрав 22 очка, вышли на шестое место в турнирной таблице.

Матч «Зенит» – «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге 30 ноября и начнется в 19:30. Встреча первого круга завершилась вничью – 0:0.