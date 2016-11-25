Азамат Засеев: Поедем к «Зениту» за победой
Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев подвел итоги матча 15-го тура премьер-лиги против «Оренбурга» (1:0) и поделился ожиданиями от поездки в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом».
– Как и ожидали, тяжелая игра, с «Оренбургом» всем тяжело. Команда обученная, давно играют вместе, плюс погода специфичная. Однозначно заслужили победу, в предыдущих матчах где-то не везло, здесь повезло. Первая домашняя победа, двигаемся дальше.
– Дальше игра с «Зенитом», какие мысли насчет выезда?
– Сейчас отойдем от этой игры, отдохнем, будем готовиться. Понятно, что это «Зенит», мы уже доказали, что играть можем со всеми. Поедем за победой, – цитирует Засеева Rusfootball.
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Напомним, «Уфа» одержала победу над «Оренбургом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Ондржей Ванек. Подопечные Виктора Гончаренко одержали первую домашнюю победу в чемпионате и, набрав 22 очка, вышли на шестое место в турнирной таблице.
Матч «Зенит» – «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге 30 ноября и начнется в 19:30. Встреча первого круга завершилась вничью – 0:0.
Матч
Голы
Ванек 39 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ванек (Марсиньо, 80), Засеев, Безденежных, Игбун (Обляков, 90), Сысуев (Кротов, 73)
Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Кацалапов, Жунич, Ойеволе, Воробьёв, Нехайчик, Бреев (Шогенов, 72), Афонин, Коронов (Батов, 85), Делькин (Саная, 63)
Незабитые пенальти
Ванек (Уфа), 38
Предупреждения:
Сысуев, 20; Игбун, 44; Марсиньо, 90 - Полуяхтов, 37; Афонин, 43
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
25 ноября 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция