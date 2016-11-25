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Дмитрий Кузнецов: Думаю, в ЦСКА знали о ситуации с Еременко

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

Вы же общаетесь с многими представителями ЦСКА. Какая там была реакция на новость о Романе Ерёменко?

- Они сначала не поверили, но я думаю, что они всё прекрасно знали. Потому что когда я был в Москве два месяца назад в перерыве чемпионата и разговаривал с людьми, уже тогда была сказана фраза про кокаин.

- Писали, что таким образом футболисты московских клубов пытаются выйти из запоя. Насколько это правдиво?

- Да это бред! Это чушь полная.

- Для вас лично насколько это поразительно, что лидер топ-клуба посреди сезона принимает наркотики?

- То, что тема кокаина поднялась – для меня это что-то с другой планеты. Публичный человек, который находится в самом рассвете сил, играет в Лиге чемпионов, в сборной и чемпион России... У меня не укладывается это в голове! Вот что могло подтолкнуть его к этому? Я задумываюсь об этом и не могу понять. Футбол – это радость, это игра. И если человек за счет кокаина хочет снять стресс, то это бред…

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

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