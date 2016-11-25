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Димитрис Итудис: Каждый сработал именно так, как необходимо для победы

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Басконией» (112:84) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю команду и каждого из игроков с победой и прекрасной игрой, особенно в заключительных трех четвертях. Перед игрой мы знали – и я не использую это в качестве оправдания, – что «Баскония» играла в чемпионате Испании дома в воскресенье, а нам пришлось играть в понедельник на выезде. У них было много времени, чтобы подготовиться и отдохнуть. Не знаю, сыграло ли это свою роль, но мы слишком многое отдавали легко.

Мы были недостаточно агрессивны в первой четверти, они попали сложные мячи, 5 из 7 трехочковых. Мы реагировали, а не действовали. Мы хотели быть активнее в защите. Результат второй, третей и четвертой четвертей говорит о том, что мы будто сменили чип у себя в голове, изменили подход и к обороне, и к атаке. Мы перебросали, перебегали, переподбирали соперника и выиграли эти три периода со счетом 96-57. Мы сделали 16 подборов в нападении, а они сделали 17 на своем щите.

Знаю, что в этот день случилось много рекордов, но мои игроки не беспокоятся об этом. Вопрос не в индивидуальном выступлении, а в результате ЦСКА, и мы продолжим все вместе бить рекорды. У Милоша был выдающийся вечер, как в нападении, так и в защите. У него были свои достижения, хочу поздравить его с преодолением отметки в 1000 передач. Хочу также отметить Джексона и Диму Кулагина, которые здорово давили на мяч, открывали возможности для партнеров, упомянуть отличную работу Джеймса Огастина на обеих половинах паркета. Он задал тон игре, цеплялся на «нейтральные» мячи, также, как и Никита Курбанов. Они вдвоем сделали 20 подборов, и это здорово, отличное достижение для команды.

Каждый сработал именно так, как необходимо для победы. Не могу рассказать о всех деталях, но в перерыве мы посмотрели нарезку моментов первой половины, разобрали, что сделали правильно и неправильно, потому что вторую четверть мы выиграли 32-18, что стало противоположностью первой. Вообще говоря мы победили в игре с сильной командой, с несколькими выходцами из НБА. Евролига – не прогулка по парку, особенно для нас как действующих чемпионов», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Армейцы с восемью победами в девяти матчах лидируют в турнирной таблице, а клуб из Виктории расположился на седьмой строчке.

Матч

ЦСКА - Баскония - 112:84

Состав

ЦСКА: Теодосич (34), Фридзон (14), Огастин (13)

Баскония: Бьюбуа (19), Ларкин (18), Ханга (12), Шенгелия (10)

Место и дата

25 ноября 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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