Виталий Фридзон: ЦСКА после большого перерыва показал тот баскетбол, который от нас все ждут
Защитник московского ЦСКА Виталий Фридзон после победы над «Басконией» в
матче Евролиги отметил преображение своей команды по ходу встречи.
«После неудачного старта мы начали агрессивнее играть в баскетбол,
пошло нападение. Начали играть в пас, находить свободных партнеров, агрессивно
действовать в обороне. Во второй половине после напутствий мы вышли и показали
тот баскетбол, которого от нас все ждут. У нас было время подготовиться, мы
много посмотрели видео с играми соперника. Это хорошая команда, агрессивная,
высокая, бросающая. Мы хорошо их изучили, поэтому им было очень сложно во
второй половине», - приводит «Р-Спорт» слова Фридзона.
ЦСКА в пятницу в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги в Москве обыграл «Басконию» - 112:84. В составе победителей отличились Милош Теодосич, в активе которого 34 очка и 10 передач, и Джеймс Огастин - 13 очков, 10 подборов.