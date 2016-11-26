Виктор Хряпа: У «Басконии» было больше время на подготовку к матчу

Капитан баскетбольного ЦСКА Виктор Хряпа считает, что игрокам его клуба стоит обратить внимание на игру в стартовых отрезках матчей Евролиги, которые традиционно армейцам не удаются.

«Мы изначально настраивались на тяжелый матч, так как «Баскония» всегда играет агрессивно в защите и провоцирует много потерь у соперника. У них было больше времени на подготовку, чтобы разобрать нас, накопить сил. Тяжело не заметить тот факт, мы уже четвертую игру начинаем плохо. Именно старт нам не удается, нужно обратить на это внимание. Первую четверть мы сыграли плохо, но зато (следующие) три четверти по всем показателям были лучше соперника», - приводит «Р-Спорт» слова Хряпы.

ЦСКА в пятницу в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги в Москве обыграл «Басконию» - 112:84. В составе победителей отличились Милош Теодосич, в активе которого 34 очка и 10 передач, и Джеймс Огастин - 13 очков, 10 подборов.