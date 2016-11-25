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ВИДЕО ДНЯ: Кержаков «отжигает» на концерте Шнурова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков посетил концерт Сергея Шнурова и группировки «Ленинград». Выступление состоялось сегодня в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин запечатлел танцующего Кержакова и выложил видео в свой инстаграм. 

Фотографии со Шнуровым, Уткиным, Кержаковым, а также бывшим игроком «Зенита» Анатолием Тимощуком выложил в своем твиттере журналист и телеведущий Александр Невзоров.

Концерт посетили и другие футболисты питерского клуба – Александр Кокорин, Юрий Жирков и Артем Дзюба.

Сане Кержакову (без рукавов на балконе) повезло. Он не такой, как все.

Видео опубликовано Василий Уткин (@realradioutkin)

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