ВИДЕО ДНЯ: Кержаков «отжигает» на концерте Шнурова
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков посетил концерт Сергея Шнурова и группировки «Ленинград». Выступление состоялось сегодня в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин запечатлел танцующего Кержакова и выложил видео в свой инстаграм.
Фотографии со Шнуровым, Уткиным, Кержаковым, а также бывшим игроком «Зенита» Анатолием Тимощуком выложил в своем твиттере журналист и телеведущий Александр Невзоров.
Концерт посетили и другие футболисты питерского клуба – Александр Кокорин, Юрий Жирков и Артем Дзюба.
Перед концертом Великого Шнура pic.twitter.com/dKruuDAJKh— Александр Невзоров (@NevzorovAG) 25 ноября 2016 г.
25 ноября 2016 г.
Антракт pic.twitter.com/0ZHhNNnGRm— Александр Невзоров (@NevzorovAG) 25 ноября 2016 г.
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