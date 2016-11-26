«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Рейнджерс»
Хоккеисты
«Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча,
прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 3:2
в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Дерек Степан, Мэтт Пампел и
Кевин Хейз. У хозяев отличились Крис Вандевельде и Шейн Гостисбер.
Российский
защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 21 минуты, нанес три броска,
совершил один силовой прием, трижды заблокировал броски соперника, окончив матч
с показателем полезности «минус один».
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 28 ноября в 03:30 (мск) примет «Калгари», а «Рейнджерс» 28 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Оттавой».
Матч
Филадельфия - Рейнджерс - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы:
Степан (Миллер), 13:16 (0:1). Пьюмпел (Джурис, Весей), 14:50 (0:2). Хэйс (Холден), 32:33 (0:3). Вандевельде (Макдональд), 41:34 (1:3). Гостисбеер (Симмондс, Жиру), 57:56 (2:3).
Место и дата
25 ноября 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция