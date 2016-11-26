«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Рейнджерс»

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Дерек Степан, Мэтт Пампел и Кевин Хейз. У хозяев отличились Крис Вандевельде и Шейн Гостисбер.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 21 минуты, нанес три броска, совершил один силовой прием, трижды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 28 ноября в 03:30 (мск) примет «Калгари», а «Рейнджерс» 28 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Оттавой».