ФНЛ. 24-й тур. «Волгарь» - «Динамо», «Спартак-2» - «Шинник» и другие матчи
Результаты матчей
24-го тура ФНЛ.
Футбольная
национальная лига
24-й тур
Матч
Голы
Алумона 4 (1:0). Алумона 43 (2:0). Дорожкин 58 (3:0). Часовских 72 (4:0).
Состав
Тамбов: Смирнов, Шляков, Шабанов, Чернышов (Дутов, 82), Столяренко, Поярков, Сорокин, Трусевич (Запрудских, 88), Рыбин, Дорожкин (Часовских, 65), Алумона (Тыняный, 79)
Факел: Саутин, Тихий, Иванов, Багаев, Бурнаш (Осипенко, 69), Мурнин (Нагибин, 54), Трошечкин, Лукьяновс, Альшин (Козлов, 57), Болов, Бирюков (Мичуренков, 73)
Предупреждения:
Чернышов, 23 - Трошечкин, 28; Альшин, 54; Иванов, 75
Место и дата
25 ноября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 11:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 17:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция