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ФНЛ. 24-й тур. «Волгарь» - «Динамо», «Спартак-2» - «Шинник» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 24-го тура ФНЛ.

Футбольная национальная лига

24-й тур

Матч

Тамбов - Факел - 4:0 (2:0)

Голы

Алумона 4 (1:0). Алумона 43 (2:0). Дорожкин 58 (3:0). Часовских 72 (4:0).

Состав

Тамбов: Смирнов, Шляков, Шабанов, Чернышов (Дутов, 82), Столяренко, Поярков, Сорокин, Трусевич (Запрудских, 88), Рыбин, Дорожкин (Часовских, 65), Алумона (Тыняный, 79)

Факел: Саутин, Тихий, Иванов, Багаев, Бурнаш (Осипенко, 69), Мурнин (Нагибин, 54), Трошечкин, Лукьяновс, Альшин (Козлов, 57), Болов, Бирюков (Мичуренков, 73)

Предупреждения:

Чернышов, 23 - Трошечкин, 28; Альшин, 54; Иванов, 75

Место и дата

25 ноября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Кубань

Место и дата

26 ноября 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Луч-Энергия - Тюмень

Место и дата

26 ноября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - Нефтехимик

Место и дата

26 ноября 11:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Волгарь - Динамо

Место и дата

26 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак-Нальчик - Енисей

Место и дата

26 ноября 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак-2 - Шинник

Место и дата

26 ноября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно - Сокол

Место и дата

26 ноября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Зенит-2 - Балтика

Место и дата

26 ноября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Химки - Мордовия

Место и дата

26 ноября 17:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

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