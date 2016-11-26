Паоло Мальдини: Спаллетти звал в тренерский штаб «Зенита», но я не хотел работать в клубе

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что мог войти в тренерский штаб «Зенита», когда сине-бело-голубых возглавлял Лучано Спаллетти.

- Спаллетти звал меня в «Зенит». Хотел, чтобы я вошел в его тренерский штаб. Но я отказал Лучано, и дело не в России или «Зените». Хотя, конечно, ваша страна очень далеко. На самом деле, я просто не хотел работать в клубе. И не важно, где он находится.

- Может, сейчас поможете Каррере в «Спартаке»?

- Уверен, он и без меня справится, - приводит слова Мальдини «Чемпионат.com».

Напомним, Лучано Спаллетти тренировал «Зенит» с 2010 по 2014 годы. Под его руководством сине-бело-голубые дважды выиграли чемпионат России (2010, 2011/2012), стали обладателями Кубка (2010) и Суперкубка страны (2011). В марте 2014 года итальянец был отстранен от работы с командой до истечения срока его контракта летом 2015 года.

Паоло Мальдини завершил карьеру игрока в 2009 году после 25 сезонов в составе «Милана». В 2015-м экс-капитан россонери стал со-владельцем американского клуба «Майами», который выступает в Североамериканской футбольной лиге (NASL).