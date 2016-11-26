«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и упрочил лидерство в бундеслиге
Футболисты «Фрайбурга» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии крупно
проиграли клубу «РБ Лейпциг».
Встреча, прошедшая в пятницу во Фрайбурге, завершилась со счетом 4:1 в
пользу гостей. В их составе дублем отметился Тимо Вернер, а по мячу забили
Марсель Забитцер и Наби Кейта. У хозяев отличился Флориан Нидерлехнер.
Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 30 очков и упрочил лидерство в
турнирной таблице бундеслиге. На втором месте идет «Бавария», у которой 24 очка
и матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 15 очков. Он идет десятым.
В матчах следующего тура «Фрайбург» 3 декабря в гостях сыграет с «Байером», а «РБ «Лейпциг» в этот день примет «Шальке».
Матч
Фрайбург - РБ Лейпциг - 1:4 (1:3)
Голы
Кейта 2 (0:1). Нидерлехнер 15 (1:1). Вернер 22 (1:2). Вернер 35 (1:3). Забитцер 79 (1:4).
Состав
Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Торрехон (Хаберер, 46), Гульде (Фёренбах, 70), Штенцель, Грифо, Франц, Абраши, Хёфлер, Петерсен (Дели, 77), Нидерлехнер
РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг, Ильзанкер, Кейта, Демме, Форсберг, Забитцер (Хедира, 87), Поульсен (Бурк, 78), Вернер (Сельке, 84)
Предупреждения:
Штенцель, 18; Хёфлер, 63 - Орбан, 32; Шмитц, 42; Поульсен, 49
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
25 ноября 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция