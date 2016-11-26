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«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и упрочил лидерство в бундеслиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Фрайбурга» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии крупно проиграли клубу «РБ Лейпциг».

Встреча, прошедшая в пятницу во Фрайбурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Тимо Вернер, а по мячу забили Марсель Забитцер и Наби Кейта. У хозяев отличился Флориан Нидерлехнер.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 30 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице бундеслиге. На втором месте идет «Бавария», у которой 24 очка и матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 15 очков. Он идет десятым.

В матчах следующего тура «Фрайбург» 3 декабря в гостях сыграет с «Байером», а «РБ «Лейпциг» в этот день примет «Шальке».

Матч

Фрайбург - РБ Лейпциг - 1:4 (1:3)

Голы

Кейта 2 (0:1). Нидерлехнер 15 (1:1). Вернер 22 (1:2). Вернер 35 (1:3). Забитцер 79 (1:4).

Состав

Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Торрехон (Хаберер, 46), Гульде (Фёренбах, 70), Штенцель, Грифо, Франц, Абраши, Хёфлер, Петерсен (Дели, 77), Нидерлехнер

РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг, Ильзанкер, Кейта, Демме, Форсберг, Забитцер (Хедира, 87), Поульсен (Бурк, 78), Вернер (Сельке, 84)

Предупреждения:

Штенцель, 18; Хёфлер, 63 - Орбан, 32; Шмитц, 42; Поульсен, 49

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

25 ноября 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

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