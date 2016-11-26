«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и упрочил лидерство в бундеслиге

Футболисты «Фрайбурга» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии крупно проиграли клубу «РБ Лейпциг».

Встреча, прошедшая в пятницу во Фрайбурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Тимо Вернер, а по мячу забили Марсель Забитцер и Наби Кейта. У хозяев отличился Флориан Нидерлехнер.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 30 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице бундеслиге. На втором месте идет «Бавария», у которой 24 очка и матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 15 очков. Он идет десятым.

В матчах следующего тура «Фрайбург» 3 декабря в гостях сыграет с «Байером», а «РБ «Лейпциг» в этот день примет «Шальке».