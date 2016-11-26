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Анзор Кавазашвили: Позиция центрального нападающего в «Спартаке» пустует

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о том, на каких позициях нужно усиливать состав красно-белым.

– Каждая команда нуждается в серьезном резерве. Например, получит травму Артем Ребров и не факт, что его сменщик будет играть столь же надежно. Он может в первых играл такое натворить, что прощай Родина.

Сейчас травмировался Зе Луиш. Нет центрального нападающему и непонятно кого ставить. Позиция центрального нападающего сегодня пустует. «Спартак» вынужден усиливать центральную линию, чтобы врываться туда. Но как завил, и какие мячи забил Зе Луиш, – сказал Кавазашвили.

Полную версию интервью читайте здесь.

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