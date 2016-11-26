«Ренн» обыграл «Тулузу» и вышел на четвертое место в чемпионате Франции
Футболисты «Ренна» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции переиграли
«Тулузу».
Встреча, прошедшая в пятницу в Ренне, завершилась со счетом 1:0 в пользу
хозяев поля. В их составе отличился Йоанн Гуркюфф.
Таким образом, «Ренн» набрал 24 очка и вышел на четвертое место в
турнирной таблице. Лидирует «Ницца», у которой 32 очка и матч в запасе. У «Тулузы»
осталось 19 очков. Она идет восьмой.
В матчах следующего тура «Ренн» 29 ноября в гостях сыграет с «Лорьяном», а «Тулуза» 30 ноября примет «Монпелье».
Матч
Голы
Гуркюфф Й. 1 (1:0).
Состав
Ренн: Костиль, Гнаньон, Бааль, Данзе, Мендеш, Нтеп (Энрике, 75), Гуркюфф Й., Эну, Андре (Фернандес, 87), Прчич, Сьо (Диакаби, 72)
Тулуза: Лафон, Мубандже, Силла (Нинков, 60), Сомалия, Яго, Жюльен, Бодиже, Дурмаз, Блен (Сангаре, 65), Тойвонен, Брайтвайт (Эдуард, 77)
Предупреждения:
Андре, 38; Энрике, 90 - Яго, 39; Нинков, 63
Удаления:
нет - Жюльен, 90
Судья:
Фреди Фотрель (Франция)
Место и дата
25 ноября 22:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция