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«Ренн» обыграл «Тулузу» и вышел на четвертое место в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ренна» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции переиграли «Тулузу».

Встреча, прошедшая в пятницу в Ренне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе отличился Йоанн Гуркюфф.

Таким образом, «Ренн» набрал 24 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. Лидирует «Ницца», у которой 32 очка и матч в запасе. У «Тулузы» осталось 19 очков. Она идет восьмой.

В матчах следующего тура «Ренн» 29 ноября в гостях сыграет с «Лорьяном», а «Тулуза» 30 ноября примет «Монпелье».

Матч

Ренн - Тулуза - 1:0 (1:0)

Голы

Гуркюфф Й. 1 (1:0).

Состав

Ренн: Костиль, Гнаньон, Бааль, Данзе, Мендеш, Нтеп (Энрике, 75), Гуркюфф Й., Эну, Андре (Фернандес, 87), Прчич, Сьо (Диакаби, 72)

Тулуза: Лафон, Мубандже, Силла (Нинков, 60), Сомалия, Яго, Жюльен, Бодиже, Дурмаз, Блен (Сангаре, 65), Тойвонен, Брайтвайт (Эдуард, 77)

Предупреждения:

Андре, 38; Энрике, 90 - Яго, 39; Нинков, 63

Удаления:

нет - Жюльен, 90

Судья:

Фреди Фотрель (Франция)

Место и дата

25 ноября 22:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

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