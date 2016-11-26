«Ренн» обыграл «Тулузу» и вышел на четвертое место в чемпионате Франции

Футболисты «Ренна» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции переиграли «Тулузу».

Встреча, прошедшая в пятницу в Ренне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе отличился Йоанн Гуркюфф.

Таким образом, «Ренн» набрал 24 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. Лидирует «Ницца», у которой 32 очка и матч в запасе. У «Тулузы» осталось 19 очков. Она идет восьмой.

В матчах следующего тура «Ренн» 29 ноября в гостях сыграет с «Лорьяном», а «Тулуза» 30 ноября примет «Монпелье».