«Эйбар» дома обыграл «Бетис»
Футболисты «Эйбара» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании переиграли
«Бетис» из Севильи.
Встреча, прошедшая в пятницу в Эйбаре, завершилась со счетом 3:1 в
пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Педро Леон, Серхи Энрич и
Энрике Гарсия. У гостей отличился Рубен Кастро.
Таким образом, «Эйбар» набрал 21 очко и теперь делит шестое-седьмое
места с мадридским «Атлетико». У «Бетиса» осталось 14 очков. Он идет 13-м.
В матчах следующего тура «Эйбар» 4 декабря в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Бетис» в этот день примет «Сельту».
Матч
Голы
Педро Леон 19 (1:0). Энрих 23 (2:0). Кастро 84 (2:1). Гарсия К. 90 (3:1).
Состав
Эйбар: Риесго, Лежён, Арбилья, Рамис, Луна, Гонсалес (Эскаланте, 83), Педро Леон, Рико, Гарсия Д., Инуи (Бебе, 90), Энрих (Гарсия К., 74)
Бетис: Адан, Манди (Санабрия, 46), Гонсалес, Песселья, Донк, Мартинес, Себальос, Хоакин (Сехудо, 28), Пиччини, Петрос (Гутьеррес, 70), Кастро
Предупреждения:
нет - Гонсалес, 73
Удаления:
нет - Пиччини, 17
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
25 ноября 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция