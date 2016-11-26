«Эйбар» дома обыграл «Бетис»

Футболисты «Эйбара» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании переиграли «Бетис» из Севильи.

Встреча, прошедшая в пятницу в Эйбаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Педро Леон, Серхи Энрич и Энрике Гарсия. У гостей отличился Рубен Кастро.

Таким образом, «Эйбар» набрал 21 очко и теперь делит шестое-седьмое места с мадридским «Атлетико». У «Бетиса» осталось 14 очков. Он идет 13-м.

В матчах следующего тура «Эйбар» 4 декабря в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Бетис» в этот день примет «Сельту».