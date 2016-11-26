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«Эйбар» дома обыграл «Бетис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Эйбара» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании переиграли «Бетис» из Севильи.

Встреча, прошедшая в пятницу в Эйбаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Педро Леон, Серхи Энрич и Энрике Гарсия. У гостей отличился Рубен Кастро.

Таким образом, «Эйбар» набрал 21 очко и теперь делит шестое-седьмое места с мадридским «Атлетико». У «Бетиса» осталось 14 очков. Он идет 13-м.

В матчах следующего тура «Эйбар» 4 декабря в гостях сыграет с «Атлетиком», а «Бетис» в этот день примет «Сельту».

Матч

Эйбар - Бетис - 3:1 (2:0)

Голы

Педро Леон 19 (1:0). Энрих 23 (2:0). Кастро 84 (2:1). Гарсия К. 90 (3:1).

Состав

Эйбар: Риесго, Лежён, Арбилья, Рамис, Луна, Гонсалес (Эскаланте, 83), Педро Леон, Рико, Гарсия Д., Инуи (Бебе, 90), Энрих (Гарсия К., 74)

Бетис: Адан, Манди (Санабрия, 46), Гонсалес, Песселья, Донк, Мартинес, Себальос, Хоакин (Сехудо, 28), Пиччини, Петрос (Гутьеррес, 70), Кастро

Предупреждения:

нет - Гонсалес, 73

Удаления:

нет - Пиччини, 17

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

25 ноября 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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