Мужская сборная России проиграла швейцарцам в матче за бронзу ЧЕ

Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче за третье место на чемпионате Европы.

Встреча, прошедшая в пятницу в шотландском Браехеде, завершилась со счетом 8:6 в пользу швейцарской команды. В составе сборной России выступали скип Алексей Тимофеев, вице-скип Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.

В финале сборная Швеции в субботу сыграет с командой Норвегии.

По итогам ЧЕ-2016 сборная России завоевала право выступить на чемпионате мира, который пройдет в канадском Эдмонтоне в 2017 году.