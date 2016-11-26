Мужская сборная России проиграла швейцарцам в матче за бронзу ЧЕ
Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче
за третье место на чемпионате Европы.
Встреча, прошедшая в пятницу в шотландском Браехеде, завершилась со
счетом 8:6 в пользу швейцарской команды. В составе сборной России выступали
скип Алексей Тимофеев, вице-скип Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов и Артур
Ражабов.
В финале сборная Швеции в субботу сыграет с командой Норвегии.
По итогам ЧЕ-2016 сборная России завоевала право выступить на чемпионате
мира, который пройдет в канадском Эдмонтоне в 2017 году.
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