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«Сан-Хосе» вырвал победу в матче с «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на льду «САП-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В их составе отличились Джо Павелски, Брент Бернс и Патрик Марло. Причем Парло забросил победную шайбу за 23 секунды до конца третьего периода. У гостей отличились Андерс Ли и Ник Ледди.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 12 минут, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус три».

Таким образом, «Сан-Хосе» набрал 25 очков, а у «Айлендерс» осталось 16 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сан-Хосе» 27 ноября в 06:30 (мск) примет «Анахайм», а «Айлендерс» 29 ноября в 03:00 (мск) дома сыграют с «Калгари».

Матч

Сан-Хосе - Айлендерс - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы:

Ли (Бэйли, Лэдди), 3:59 (0:1 - бол.). Павелски (Ньето, Тьерни), 25:09 (1:1). Бернс (Мартин, Лабан), 25:43 (2:1). Лэдди (Таварес, Нелсон), 59:02 (2:2). Марло (Бернс, Мартин), 59:37 (3:2).

Место и дата

26 ноября 00:05, САП Центр, Онлайн-трансляция

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