«Сан-Хосе» вырвал победу в матче с «Айлендерс»

Хоккеисты «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на льду «САП-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В их составе отличились Джо Павелски, Брент Бернс и Патрик Марло. Причем Парло забросил победную шайбу за 23 секунды до конца третьего периода. У гостей отличились Андерс Ли и Ник Ледди.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 12 минут, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус три».

Таким образом, «Сан-Хосе» набрал 25 очков, а у «Айлендерс» осталось 16 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сан-Хосе» 27 ноября в 06:30 (мск) примет «Анахайм», а «Айлендерс» 29 ноября в 03:00 (мск) дома сыграют с «Калгари».