«Сан-Хосе» вырвал победу в матче с «Айлендерс»
Хоккеисты
«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча,
прошедшая в Сан-Хосе на льду «САП-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу
хозяев льда. В их составе отличились Джо Павелски, Брент Бернс и Патрик Марло. Причем
Парло забросил победную шайбу за 23 секунды до конца третьего периода. У гостей
отличились Андерс Ли и Ник Ледди.
Российский
нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 12 минут, совершил один
силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус три».
Таким
образом, «Сан-Хосе» набрал 25 очков, а у «Айлендерс» осталось 16 очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сан-Хосе» 27 ноября в 06:30 (мск) примет «Анахайм», а «Айлендерс» 29 ноября в 03:00 (мск) дома сыграют с «Калгари».