Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» в матче с «Миннесотой»

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Юнас Бродин, Зак Паризе, Микаэль Гранлунд и Нино Нидеррайтер, а Чарли Койл оформил дубль. У гостей отличились Фил Кессел и Брайан Раст.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 17 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 27 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Питтсбург» 27 ноября в 03:00 (мск) примет «Нью-Джерси».