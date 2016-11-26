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Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» в матче с «Миннесотой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Миннесоты» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра», завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Юнас Бродин, Зак Паризе, Микаэль Гранлунд и Нино Нидеррайтер, а Чарли Койл оформил дубль. У гостей отличились Фил Кессел и Брайан Раст.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 17 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Миннесота» 27 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Питтсбург» 27 ноября в 03:00 (мск) примет «Нью-Джерси».

Матч

Миннесота - Питтсбург - 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Голы:

Койл (Паризе), 0:40 (1:0). Бродин (Койву, Дамба), 8:09 (2:0 - бол.). Кессел (Малкин, Гентзел), 13:26 (2:1). Койл 19:37 (3:1). Паризе (Стаал, Сутер), 35:12 (4:1). Гранлунд (Бродин), 38:40 (5:1). Раст (Бонино, Уилсон), 45:50 (5:2). Нидеррайтер (Гранлунд, Бродин), 51:25 (6:2 - бол.).

Место и дата

26 ноября 00:05, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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