Шайба Анисимова помогла «Чикаго» одолеть «Анахайм»
Хоккеисты
«Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
проиграли «Чикаго».
Встреча,
прошедшая в Анахайме на льду «Хонда-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу
гостей. В их составе по шайбе забросили Артем Анисимов, Патрик Кейн и Райан
Хартман. У хозяев отличились Ник Ритчи и Якоб Сильверберг.
Российский
нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 22 минут, нанес три
броска, один из которых оказался голевым, два раза заблокировал броски
соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский
форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 20 минут, нанес два броска, отдал
голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Анахайм» 27 ноября в 06:30 (мск) в гостях сыграет с «Сан-Хосе», а «Чикаго» 27 ноября в 06:30 (мск) на выезде сразится с «Лос-Анджелесом».
Матч
Анахайм - Чикаго - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Анисимов (Сибрук, Кейн), 11:31 (0:1). Кейн (Сибрук, Панарин), 26:47 (0:2 - бол.). Хартман (Крюгер), 35:40 (0:3). Ритчи (Ватанен, Каше), 35:50 (1:3). Сильверберг (Кеслер, Кольяно), 48:51 (2:3).
Место и дата
26 ноября 00:05, Хонда Центр, Онлайн-трансляция