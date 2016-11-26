Шайба Анисимова помогла «Чикаго» одолеть «Анахайм»

Хоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Анахайме на льду «Хонда-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Артем Анисимов, Патрик Кейн и Райан Хартман. У хозяев отличились Ник Ритчи и Якоб Сильверберг.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 22 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, два раза заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 20 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Анахайм» 27 ноября в 06:30 (мск) в гостях сыграет с «Сан-Хосе», а «Чикаго» 27 ноября в 06:30 (мск) на выезде сразится с «Лос-Анджелесом».