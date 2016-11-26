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Шайба Анисимова помогла «Чикаго» одолеть «Анахайм»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Анахайме на льду «Хонда-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Артем Анисимов, Патрик Кейн и Райан Хартман. У хозяев отличились Ник Ритчи и Якоб Сильверберг.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 22 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, два раза заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 20 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Анахайм» 27 ноября в 06:30 (мск) в гостях сыграет с «Сан-Хосе», а «Чикаго» 27 ноября в 06:30 (мск) на выезде сразится с «Лос-Анджелесом».

Матч

Анахайм - Чикаго - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

Анисимов (Сибрук, Кейн), 11:31 (0:1). Кейн (Сибрук, Панарин), 26:47 (0:2 - бол.). Хартман (Крюгер), 35:40 (0:3). Ритчи (Ватанен, Каше), 35:50 (1:3). Сильверберг (Кеслер, Кольяно), 48:51 (2:3).

Место и дата

26 ноября 00:05, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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