Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Баффало»

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Баффало».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Даниэль Винник, Маркус Юханссон и Бретт Коннолли. У гостей отличился Сэм Райнхарт.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут, нанес два броска, совершил три силовых приема, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 15 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 15 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 27 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Баффало» 30 ноября в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».