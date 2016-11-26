Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Баффало»
Хоккеисты
«Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги обыграли «Баффало».
Встреча,
прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 3:1 в
пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Даниэль Винник, Маркус Юханссон
и Бретт Коннолли. У гостей отличился Сэм Райнхарт.
Российский
защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 20 минут, нанес два броска,
совершил три силовых приема, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч
с показателем полезности «плюс один».
Российский
нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 15 минут, нанес три
броска, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
Российский
форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 15 минут, нанес один
бросок, совершил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус
один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 27 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Баффало» 30 ноября в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».
Матч
Вашингтон - Баффало - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Уинник (Эллер, Коннолли), 5:08 (1:0). Юханссон (Уильямс), 33:25 (2:0). Рейнхарт (Окпосо, Фрэнсон), 49:58 (2:1). Коннолли (Овечкин, Бураковски), 56:05 (3:1 - бол.).
Место и дата
26 ноября 01:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция