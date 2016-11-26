«Нэшвилл» дома обыграл «Виннипег»

Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Виннипег».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В их составе одну шайбу забросил Джеймс Нил, а Райан Джохансен и Колин Уилсон оформили по дублю. У гостей отличился Дастин Бафлин.

27 ноября в 21:00 (мск) «Нэшвилл» и «Виннипег» сыграют снова, но на домашнем льду «Джетс».