«Нэшвилл» дома обыграл «Виннипег»
Хоккеисты
«Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Виннипег».
Встреча,
прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась со счетом 5:1 в
пользу хозяев. В их составе одну шайбу забросил Джеймс Нил, а Райан Джохансен и
Колин Уилсон оформили по дублю. У гостей отличился Дастин Бафлин.
27
ноября в 21:00 (мск) «Нэшвилл» и «Виннипег» сыграют снова, но на домашнем льду
«Джетс».
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