Гол и пас Кучерова не помогли «Тампе-Бэй» в игре с «Коламбусом»

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Александер Веннберг, Ник Фолиньо, Джош Андерсон, Брэндон Саад и Кэм Аткинсон.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду более 12 минут, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл более 12 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 23 минуты, нанес три броска, один из которых оказался голевым, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 25 из 28 бросков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 27 ноября в 21:00 (мск) в гостях сыграет с «Бостоном», а «Коламбус» 27 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».