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Гол и пас Кучерова не помогли «Тампе-Бэй» в игре с «Коламбусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Тампе на льду арены «Амалии-Арены», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Александер Веннберг, Ник Фолиньо, Джош Андерсон, Брэндон Саад и Кэм Аткинсон.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду более 12 минут, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл более 12 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду 23 минуты, нанес три броска, один из которых оказался голевым, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 25 из 28 бросков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» 27 ноября в 21:00 (мск) в гостях сыграет с «Бостоном», а «Коламбус» 27 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Флоридой».

Матч

Тампа-Бэй - Коламбус - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы:

Веннберг (Саад, Джонсон), 3:46 (0:1). Фолиньо (Эткинсон, Веренски), 8:35 (0:2 - бол.). Кучеров (Джонсон, Палат), 28:33 (1:2). Андерсон (Хартнелл), 29:02 (1:3). Гаррисон (Филппула, Уитковски), 38:28 (2:3). Палат (Хедман, Кучеров), 43:37 (3:3). Саад (Веннберг), 44:34 (3:4). Эткинсон 51:13 (3:5 - мен.).

Место и дата

26 ноября 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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