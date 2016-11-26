«Бостон» проиграл «Калгари», Худобин отразил 27 бросков

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Калгари».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Сэн Беннетт и Алекс Чиассон. У хозяев отличился Давид Пастрняк.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отыграл весь матч, парировав 27 из 29 бросков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 27 ноября в 21:00 (мск) примет «Тампу-Бэй», а «Калгари» 28 ноября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Филадельфией».