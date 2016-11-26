«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Детройту»
Хоккеисты
«Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги проиграли «Детройту».
Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 5:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Дилан Ларкин и Энтони Манта, Франс Нильсен оформил дубль, а Майк Грин стал автором победного буллита. У хозяев отличились Джон Мур, Майкл Каммальери, Павел Заха и Адам Хенрик.
Российский
нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 11 минут, нанес один бросок,
один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 27 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Детройт» 27 ноября в 03:00 (мск) примет «Монреаль».
Матч
Нью-Джерси - Детройт - 4:5 О.Т. (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Мур (Зэйджак, Палмиери), 6:01 (1:0). Нильсен (Абделькадер), 7:23 (1:1 - мен.). Нильсен (Абделькадер, Шихэн), 10:41 (1:2). Каммаллери (Зэйджак), 24:06 (2:2). Заха (Каммаллери, Беннетт), 25:56 (3:2 - бол.). Ларкин (Зеттерберг, Нюквист), 39:58 (3:3). Манта (Зеттерберг), 40:43 (3:4). Хенрик (Квинси, Мур), 54:49 (4:4). Грин (Нильсен, Манта), 63:18 (4:5).
Место и дата
26 ноября 03:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция