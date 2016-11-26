«Нью-Джерси» по буллитам уступил «Детройту»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Детройту».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 5:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Дилан Ларкин и Энтони Манта, Франс Нильсен оформил дубль, а Майк Грин стал автором победного буллита. У хозяев отличились Джон Мур, Майкл Каммальери, Павел Заха и Адам Хенрик.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 11 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 27 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а «Детройт» 27 ноября в 03:00 (мск) примет «Монреаль».