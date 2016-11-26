«Ванкувер» с Трямкиным проиграл «Далласу»
Хоккеисты
«Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
обыграли «Ванкувер».
Встреча,
прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом
2:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Эса Линделль. У гостей
отличился Джейсон Мегна.
Российский
защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 15 минут, нанес один бросок,
совершил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив
матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 29 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Ванкувер» 27 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Колорадо».
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