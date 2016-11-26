«Ванкувер» с Трямкиным проиграл «Далласу»

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Ванкувер».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Эса Линделль. У гостей отличился Джейсон Мегна.

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 15 минут, нанес один бросок, совершил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 29 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Ванкувер» 27 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Колорадо».