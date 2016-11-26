Два очка Кучерова, шайба Анисимова и победа «РБ Лейпцига». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать пятницу с главных новостей утра субботы.

1). Хоккеисты «Анахайма» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго» (2:3). В составе гостей одну из шайб забросил Артем Асинимов. Другой россиянин – Артемий Панарин отдал результативную передачу.

2). «Вашингтон» в матче НХЛ дома переиграл «Баффало» (3:1). Из российского трио в составе «столичных» результативным действием отметился только Александр Овечкин, отдавший голевую передачу.

3). Другая команда, в которой выступает несколько россиян, - «Тампа-Бэй» дома уступила «Коламбусу» (3:5). В составе гостей российский вратарь Сергей Бобровский отразил 25 из 28 бросков в створ, а у хозяев два очка (1+1) заработал нападающий Никита Кучеров.

4). Еще один российский хоккейный вратарь – Антон Худобин, отразив 27 из 29 бросков, не спас свой «Бостон» от поражения в домашнем матче с «Калгари». Итог встречи – победа гостей с футбольным счетом 2:1.

5). «РБ Лейпциг» в стартовом матче 12-го тура чемпионата Германии в гостях разгромил «Фрайбург» - 4:1. Таким образом, клуб из Лейпцига набрал 30 очков и упрочил лидерство в таблице бундеслиги. На втором месте идет «Бавария», у которой 24 очка и матч в запасе.

6). Также в пятницу поздно вечером стартовала игровая программа 14-го тура чемпионата Франции. «Ренн» дома переиграл «Тулузу» (1:0), набрал 24 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. Лидирует «Ницца», у которой 32 очка и матч в запасе.

7). Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что мог войти в тренерский штаб «Зенита», когда сине-бело-голубых возглавлял Лучано Спаллетти. «Я отказал Лучано, и дело не в России или «Зените». Хотя, конечно, ваша страна очень далеко. На самом деле, я просто не хотел работать в клубе. И не важно, где он находится», - подчеркнул Мальдини.

8). Нападающий «Ромы» Эдин Джеко стал лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Второе место занял форвард «Зенита» Александр Кокорин, а третьим стал капитан «МЮ» Уэйн Руни.

9). Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии (6:8) в матче за третье место на чемпионате Европы. Впервые в своей истории наша мужская национальная команда была близки к медалям на крупном форуме. В финале ЧЕ сборная Швеции в субботу сыграет с командой Норвегии.

Именинники: 26-го ноября свой 47-й день рождения отмечает прославленный российский волейболист, а ныне тренер Вадим Хамутцких. Также в этот день родился бывший вратарь «Спартака» и сборной Украины Максим Левицкий.

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