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Ломаченко и Уолтерс прошли процедуру взвешивания

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко и  ямаец Николас Уолтерс прошли процедуру официального взвешивания накануне боя.

Оба боксера уложились в лимит 130 фунтов (58,9 кг). Вес Ломаченко составил ровно 130 фунта, а Уолтерс показал на весах на полфунта меньше.  

Поединок запланирован на 26 ноября этого года и будет показан на телеканале HBO. Бой пройдет в Лас-Вегасе.

Напомним, что на счету Ломаченко 6 побед (4 нокаутом) и 1 поражение. На счету Уолтерса 26 побед (21 нокаутом) и 1 ничья.

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