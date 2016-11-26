Вирчу и Мойр лидируют после короткого танца на этапе Гран-при в Японии
Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, набрав 79,47 балла, лидируют после короткой программы в соревнованиях танцевальных пар на проходящем в японском Саппоро шестом этапе Гран-при.
На втором месте расположились французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,60). Замыкают тройку итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (72,00).
Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов занимают четвертое место. По итогам короткого танца российские спортсмены набрали 68,85 балла.
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
6-й этап
NHK Trophy
Танцевальные пары
Короткая программа
1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) - 79,47.
2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 75,60.
3. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 72,00.
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 68,85.
Произвольные программы у танцевальных пар пройдут
в воскресенье.