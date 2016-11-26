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Вирчу и Мойр лидируют после короткого танца на этапе Гран-при в Японии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, набрав 79,47 балла, лидируют после короткой программы в соревнованиях танцевальных пар на проходящем в японском Саппоро шестом этапе Гран-при.

На втором месте расположились французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,60). Замыкают тройку итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (72,00).

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов занимают четвертое место. По итогам короткого танца российские спортсмены набрали 68,85 балла.

Саппоро (Япония)
«Гран-при»
6-й этап
NHK Trophy
 Танцевальные пары
 Короткая программа

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) - 79,47.

2. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) -  75,60.

3. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) - 72,00.

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 68,85.

Произвольные программы у танцевальных пар пройдут в воскресенье.


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