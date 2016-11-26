«Аризона» вырвала победу у «Эдмонтона» в серии буллитов
Хоккеисты «Аризоны» в серии буллитов одержали волевую победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.
В основное время заброшенными шайбами у «нефтяников» отметились Коннор Макдэвид и Адам Ларссон. У «кайотов» точные броски на счету Макса Доми и Шейна Доана.
Решающий буллит на счету Оливера Экман-Ларссона.
В следующем матче 27 ноября команды вновь сыграют между собой.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Аризона - Эдмонтон - 3:2 Б. (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Макдэвид (Лучич, Пулюярви), 1:31 (0:1). Ларссон (Эберле, Клефбом), 17:29 (0:2). Доми (Врбата, Экман-Ларссон), 17:38 (1:2). Доун (Ридер, де Анжело), 48:06 (2:2).
Победный буллит:
Экман-Ларссон - 3:2.
Место и дата
26 ноября 05:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
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