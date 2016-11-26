«Аризона» вырвала победу у «Эдмонтона» в серии буллитов

Хоккеисты «Аризоны» в серии буллитов одержали волевую победу над «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В основное время заброшенными шайбами у «нефтяников» отметились Коннор Макдэвид и Адам Ларссон. У «кайотов» точные броски на счету Макса Доми и Шейна Доана.

Решающий буллит на счету Оливера Экман-Ларссона.

В следующем матче 27 ноября команды вновь сыграют между собой.



НХЛ

Регулярный чемпионат