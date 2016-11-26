«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Мозгов набрал 8 очков
В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча завершилась со счетом 109:85 в пользу «Уорриорз».
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 19 минут, набрал 8 очков, сделал четыре подбора и одну передачу. Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, набравший 29 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Лейкерс - Голден Стэйт - 85:109
Место и дата
26 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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