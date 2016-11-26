Федор Лапин: Гассиеву может не хватить опыта в бою против Лебедева

Известный российский тренер Федор Лапин поделился ожиданиями от поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

- Бьющему и молодому Гассиеву может опыта не хватить. Он в первых раундах пропускает, ему нужно время разогреться. А Лебедев может ему не дать на это времени в принципе. Но ударная мощь у Гассиева хороша, он может зацепить Дениса. Так что тут всякое в бою может быть. Если Лебедев ошибется, то он проиграет.

Если Гассиев переведет бой на ближнюю дистанцию, то он может выиграть даже явно. Но тут и Лебедев в любую секунду может бой закончить победой. В общем, если Гассиев покажет лучший бой, чем в последних своих поединках, если он покажет, что он вырос, то Мурат может выиграть, - передает слова Лапина «Р-Спорт».

Напомним, бой Лебедев - Гассиев состоится 3 декабря в Москве. На кону будут стоять два чемпионских пояса, принадлежащих Денису.