Вирчу и Мойр установили новый мировой рекорд по набранным баллам в коротком танце

Олимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду, серебряные медалисты Игр-2014 в Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр установили новый мировой рекорд по набранным баллам в коротком танце на японском этапе «Гран-при» - турнире NHK Trophy в Саппоро.

Вирчу и Мойр, набрав 79,47 балла, превзошли предыдущий рекорд, принадлежащий олимпийским чемпионам 2014 года американцам Мэрил Дэвис и Чарли Уайту. Он равнялся 78,89 балла и был установлен на Олимпиаде в Сочи.

Дэвис и Уайт продолжают удерживать мировой рекорд по набранным баллам по сумме двух программ — 195,52. Наибольшее количество баллов в произвольном танце набирали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — 118,17. Они также участвуют в японском этапе «Гран-при» и занимают промежуточное второе место.