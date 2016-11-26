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Хет-трик Казанкова помог «СКА-Хабаровск» разгромить «Кубань»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«СКА-Хабаровск» дома взял верх над «Кубанью» (5:0) в 24-м туре первенства ФНЛ.

У победителей отличились Владислав Никифоров (15-я минута), Максим Казанков (43-я, 55-я, 87-я), Руслан Корян (45-я).

Дальневосточники с 41 очком занимают третье место, краснодарцы с 28 баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» 8 марта 2017 года сыграет на выезде с «Факелом», а «Кубань» в тот же день примет «Химки».

Матч

СКА-Хабаровск - Кубань - 5:0 (3:0)

Голы

Никифоров 15 (1:0). Казанков 43 (2:0). Корян 45 (3:0). Казанков 54 (4:0). Казанков 87 (5:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Криворучко, Микуцкис, Эдиев (Удалый, 46), Димидко (Калинский, 71), Друзин, Кацаев, Черевко, Карасёв, Корян (Лескано, 58), Кобялко (Казанков, 38), Никифоров

Кубань: Помазан, Бугаев (Щадин, 44), Смирнов, Бендзь, Зотов, Якуба, Маляров, Гай, Ильин (Лобкарёв, 60), Гогниев (Завезён, 73), Обухов

Предупреждения:

Микуцкис, 26 - Зотов, 17; Маляров, 41; Бендзь, 45

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 ноября 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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