Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Рубин
Футбол  Терек- : -Спартак
Футбол  Волгарь0 : 0Динамо
Футбол  Локомотив- : -Урал
Футбол  Бавария- : -Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Луч-Энергия» уступил «Тюмени»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Луч-Энергия» дома проиграл «Тюмени» (1:3) в 24-м туре ФНЛ.

У победителей отличились Андреа Чуканов (42-я минута), Хасан Мамтов (44-я- с пенальти) и Владимир Лешонок, у хозяев поля - Иван Столбовой (16-я).

Команда из Владивостока м 32 очками занимает на данный момент седьмое место, сибиряки с 31 очком поднялись на десятую строчку.

В следующем туре «Луч-Энергия» 8 марта 2017 года сыграет на выезде с «Енисеем», а «Тюмень» в тот же день примет «Спартак-2».

Матч

Луч-Энергия - Тюмень - 1:3 (1:2)

Голы

Столбовой 16 (1:0). Чуканов 42 (1:1). Мамтов 44 (1:2 - пен.). Лешонок 59 (1:3).

Состав

Луч-Энергия: Гаврилов, Грицаенко, Голубев (Коломыц, 46), Попов, Пискунов, Носов (Джигкаев, 56), Машнев (Михалёв, 46), Ребко, Килин (Гордиенко, 77), Гриднев, Столбовой

Тюмень: Смирнов, Гузь, Шакуро, Чудин, Ахмедов, Шляпкин, Теленков, Кленкин (Рябокобыленко, 89), Лешонок, Чуканов (Локтионов, 87), Мамтов

Предупреждения:

Михалёв, 58; Джигкаев, 77 - Ахмедов, 19; Шляпкин, 27; Шакуро, 33

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

26 ноября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Чеботару принес «Сибири» победу над «Нефтехимиком»«Сибирь» дома взяла верх над «Нефтехимиком» (1:0) в 24-м туре первенства ФНЛ.Евгений Калешин: Очень часто ошибались, соперник нас за это наказывалТренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 24-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровск».Александр Григорян: Одного конкурента нам удалось отцепитьГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал крупную победу своей команды в матче 24-го тура первенства ФНЛ против «Кубани».Хет-трик Казанкова помог «СКА-Хабаровск» разгромить «Кубань»«СКА-Хабаровск» дома взял верх над «Кубанью» (5:0) в 24-м туре первенства ФНЛ.ФНЛ. 24-й тур. «Волгарь» - «Динамо», «Спартак-2» - «Шинник» и другие матчиРезультаты матчей 24-го тура ФНЛ.Гурам Тетрашвили: Предсезонные ожидания «Тосно» оправдываются, но хочется первого места в ФНЛЗащитник «Тосно» Гурам Тетрашвили оценил выступление команды в первой части сезона 2016/2017.Дубль Алумона помог «Тамбову» разгромить «Факел»В матче 24-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» на своем поле разгромил «Факел» со счетом 4:0.ВТБ выделит московскому «Динамо» 10 млн евроПервый зампредседателя банка ВТБ, член совета директоров московского «Динамо» Василий Титов заявил, что клуб получит 10 млн евро, выразив надежду, что клуб справится с финансовыми проблемами.Игрокам «Луча-Энергии» начали выплачивать долги«Луч-Энергия» начал расплачиваться с игроками команды по долгам по заработной плате, сообщил исполнительный директор клуба Александр Голубчиков.У «Луча-Энергии» появился новый спонсорНовым спонсором «Луча-Энергии» стал «Восточный экспресс банк», сообщает PrimaMedia.ru.Алексей Гасилин: В ФНЛ практически везде на стадионах атмосфера праздникаНападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин поделился впечатлениями от матча против «Динамо» (0:0).Евгений Калешин: В матче с «Тамбовом» «Кубани» не хватило некой индивидуальной изюминкиТренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Тамбовом» (0:0) в 23-м туре первенства ФНЛ.Владислав Радимов: Шейдаеву предлагали контракт, но он выбрал другое продолжение карьерыГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о взаимоотношениях с игроками команды.Футболисты «Мордовии» пишут письмо Путину в связи с долгами клуба22 футболиста «Мордовии» хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с задолженностями по зарплате.ФНЛ. 23-й тур. «Динамо» и «Зенит-2» голов не забили, «Факел» и «Тосно» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 23-го тура Футбольной национальной лиги.Кевин Кураньи: Возвращение в «Динамо»? Возможно все!Кевин Кураньи: Возвращение в «Динамо»? Возможно все!Бывший форвард москвичей дал интервью после матча «Динамо» – «Зенит-2», на котором он болел за своих на фанатском секторе.«Кубань» и «Тамбов» разошлись миромМатч 23-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Тамбовом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Тосно» сыграло вничью с «Факелом», Милевский вышел на 83-й минутеМатч 23-го тура ФНЛ между «Тосно» и «Факелом» закончился нулевой ничьей.Владислав Радимов: В следующем году у «Динамо» возникнут проблемы в матчах РФПЛ против «Зенита» без цифры 2Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о нулевой ничьей в матче 23-го тура ФНЛ между «Динамо» и «Зенитом-2».Матч «ненужных». «Динамо» и «Зенит-2» сыграли вничьюМатч «ненужных». «Динамо» и «Зенит-2» сыграли вничью«Динамо» и «Зенит-2» не выявили победителя в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

Тюмень
Тюменькалендарьстатистика
Луч-Энергия
Луч-Энергиякалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение