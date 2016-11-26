«Луч-Энергия» уступил «Тюмени»
«Луч-Энергия» дома проиграл «Тюмени» (1:3) в 24-м туре ФНЛ.
У победителей отличились Андреа Чуканов (42-я минута), Хасан Мамтов (44-я- с пенальти) и Владимир Лешонок, у хозяев поля - Иван Столбовой (16-я).
Команда из Владивостока м 32 очками занимает на данный момент седьмое место, сибиряки с 31 очком поднялись на десятую строчку.
В следующем туре «Луч-Энергия» 8 марта 2017 года сыграет на выезде с «Енисеем», а «Тюмень» в тот же день примет «Спартак-2».
Матч
Луч-Энергия - Тюмень - 1:3 (1:2)
Голы
Столбовой 16 (1:0). Чуканов 42 (1:1). Мамтов 44 (1:2 - пен.). Лешонок 59 (1:3).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Грицаенко, Голубев (Коломыц, 46), Попов, Пискунов, Носов (Джигкаев, 56), Машнев (Михалёв, 46), Ребко, Килин (Гордиенко, 77), Гриднев, Столбовой
Тюмень: Смирнов, Гузь, Шакуро, Чудин, Ахмедов, Шляпкин, Теленков, Кленкин (Рябокобыленко, 89), Лешонок, Чуканов (Локтионов, 87), Мамтов
Предупреждения:
Михалёв, 58; Джигкаев, 77 - Ахмедов, 19; Шляпкин, 27; Шакуро, 33
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
26 ноября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция