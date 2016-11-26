Георгий Миланов: Возможность достать конкурентов еще есть

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился мнением о причинах осенних неудач команды в чемпионате России.

- Нашим тренерам, конечно, виднее, но сам я могу дать простой ответ: у нас не получается играть в тот футбол, к которому мы привыкли. Думаю, в первую очередь из-за того, что сейчас невозможно выставлять оптимальный состав. Алан Дзагоев долгое время был травмирован, у Еременко проблемы, периодически выпадают другие игроки. Порой команда не могла взять свои очки, как, к примеру, с «Амкаром», в каких-то матчах соперники были сильнее. Главное, что хочу сказать по этому поводу: у нас есть шанс реабилитироваться уже в этом году, и мы постараемся выиграть все оставшиеся до перерыва матчи. Уверен, что конкуренты будут терять очки – где-то ничья, где-то поражение. Возможность достать их еще есть. ПФК ЦСКА был и остается самой большой команда России, мы будем биться до конца, - сказал болгарин.

Команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает на данный момент третье место.

Сегодня армейцы в 25-м туре примут «Рубин», начало - в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.