Нильсен, Йохансен и Лундквист – звезды дня в НХЛ

Форвард «Детройта» Франс Нильсен, набравший 3 (2+1) очка в матче против «Нью-Джерси» (5:4) был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Второй звездой дня стал Райан Йохансен из «Нэшвилла». На счету нападающего «хищников» две шайбы и результативная передача в игре против «Виннипега».

Третья звездой был признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 40 бросков во встрече с «Филадельфией» (3:2).