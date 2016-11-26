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Григорий Дрозд: Оцениваю шансы Лебедева на победу в бою с Гассиевым как 60 на 40

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный боксер Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий  титульный бой чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Дениса Лебедева с Муратом Гассиевым.

Лебедев проведет обязательную защиту поясов против Гассиева 3 декабря в Москве.

«Я оцениваю шансы Дениса Лебедева на победу в бою с Муратом Гассиевым как шестьдесят на сорок, для меня Денис является фаворитом этого поединка, - цитирует Дрозда «Р-Спорт». - Они боксируют в разном стиле, Денис - опытный боксер и чемпион мира, а Гассиев - молодой и амбициозный спортсмен, с хорошим ударом и неплохим мышлением на ринге. Поединок будет очень интересным».

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