Григорий Дрозд: Оцениваю шансы Лебедева на победу в бою с Гассиевым как 60 на 40

Известный боксер Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий титульный бой чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Дениса Лебедева с Муратом Гассиевым.

Лебедев проведет обязательную защиту поясов против Гассиева 3 декабря в Москве.

«Я оцениваю шансы Дениса Лебедева на победу в бою с Муратом Гассиевым как шестьдесят на сорок, для меня Денис является фаворитом этого поединка, - цитирует Дрозда «Р-Спорт». - Они боксируют в разном стиле, Денис - опытный боксер и чемпион мира, а Гассиев - молодой и амбициозный спортсмен, с хорошим ударом и неплохим мышлением на ринге. Поединок будет очень интересным».