«Амкар» – «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Арсенала» на матч 15-го тура чемпионата России.
«Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Джикия, Гол, Огуде, Конде, Гиголаев, Комолов, Прокофьев, Бодул.
Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Зайцев, Хурцидзе, Баланович, Йовичич, Анене, Салугин, Шиндер.
«Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Форбс, Максимов, Стеклов, Денисов, Бурмистров.
Запасные: Фильцов, Березин, Айдов, Беляев, Рукас, Власов, Шешуков, Берхамов, Рыжков, Мухаметшин.
Напомним, встреча пройдет в Перми на поле стадиона «Звезда». Игра начнется в 11:30 по московскому времени. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию матча.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически