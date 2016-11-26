«Амкар» – «Арсенал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина», которые встретятся сегодня в 15-м туре РФПЛ.

Чалов - в стартовом составе ЦСКА на матч с «Рубином» Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Рубина», которые встретятся сегодня в 15-м туре РФПЛ.