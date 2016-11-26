Сергей Брызгалов: «Спартак» – это серьезный раздражитель

Защитник «Терека» Сергей Брызгалов, ранее выступавший за «Спартак», поделился ожиданиями от встречи с красно-белыми с 15-м туре чемпионата России.

- В команде все понимают, что «Спартак» – это серьезный раздражитель! Мы должны выйти на поле и показать свой максимум, сыграть на пределе возможностей. В таких матчах на первое место выходит характер и огромное желание победить. Важно не терять концентрацию на протяжение всей игры. Цена ошибки довольно велика, - сказал игрок.

Встреча в Грозном начнется сегодня в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.