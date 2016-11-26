Александр Григорян: Одного конкурента нам удалось отцепить
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал крупную победу своей команды в матче 24-го тура первенства ФНЛ против «Кубани».
- Для нас эта игра была важна стратегически, так как мы понимали, что «Кубань» весной будет абсолютно другая и в случае потери нами очков, сможет вмешаться в борьбу за право участия в стыковых матчей. Нам было очень важно сегодня выиграть и лишить «Кубань» такой возможности. Теперь, как бы краснодарцы ни усилили игру, вряд ли им удастся опередить «Енисей», «Факел» и нас, для этого им придется просто творить чудеса. Одного конкурента нам удалось отцепить. Я не упоминал вторые команды «Зенита» и «Спартака», так как они не могут играть в «стыках» в силу регламента.
Конечно, нам было удобнее готовиться к этому матчу. У нас было время приспособиться к холоду. В целом, все службы нашего клуба сработали великолепно, ими была проведена очень большая работа, чтобы подвести команду к этому матчу в оптимальном состоянии, - передает слова Григорян официальный сайт хабаровского клуба.
Напомним, что «СКА-Хабаровск» дома взял верх над «Кубанью» со счетом 5:0. В следующем туре «СКА-Хабаровск» 8 марта 2017 года сыграет на выезде с «Факелом», а «Кубань» в тот же день примет «Химки».
Матч
СКА-Хабаровск - Кубань - 5:0 (3:0)
Голы
Никифоров 14 (1:0). Казанков 43 (2:0). Корян 45 (3:0). Казанков 54 (4:0). Казанков 87 (5:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Криворучко, Эдиев (Удалый, 46), Микуцкис, Карасёв, Друзин, Димидко (Калинский, 71), Кацаев, Черевко, Корян (Лескано, 58), Никифоров, Кобялко (Казанков, 38)
Кубань: Помазан, Зотов, Бугаев (Щадин, 42), Смирнов, Бендзь, Маляров, Гай, Якуба, Ильин (Лобкарёв, 60), Гогниев (Завезён, 73), Обухов
Предупреждения:
Микуцкис, 26 - Зотов, 16; Маляров, 41; Бендзь, 45
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 ноября 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция