Александр Григорян: Одного конкурента нам удалось отцепить

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал крупную победу своей команды в матче 24-го тура первенства ФНЛ против «Кубани».

- Для нас эта игра была важна стратегически, так как мы понимали, что «Кубань» весной будет абсолютно другая и в случае потери нами очков, сможет вмешаться в борьбу за право участия в стыковых матчей. Нам было очень важно сегодня выиграть и лишить «Кубань» такой возможности. Теперь, как бы краснодарцы ни усилили игру, вряд ли им удастся опередить «Енисей», «Факел» и нас, для этого им придется просто творить чудеса. Одного конкурента нам удалось отцепить. Я не упоминал вторые команды «Зенита» и «Спартака», так как они не могут играть в «стыках» в силу регламента.

Конечно, нам было удобнее готовиться к этому матчу. У нас было время приспособиться к холоду. В целом, все службы нашего клуба сработали великолепно, ими была проведена очень большая работа, чтобы подвести команду к этому матчу в оптимальном состоянии, - передает слова Григорян официальный сайт хабаровского клуба.

Напомним, что «СКА-Хабаровск» дома взял верх над «Кубанью» со счетом 5:0. В следующем туре «СКА-Хабаровск» 8 марта 2017 года сыграет на выезде с «Факелом», а «Кубань» в тот же день примет «Химки».