Евгений Калешин: Очень часто ошибались, соперник нас за это наказывал
Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 24-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровск».
- Поздравляю хозяев с абсолютно заслуженной победой. Мы сегодня очень часто ошибались, и соперник нас за это наказывал, поэтому и счет получился такой разгромный. У нас тоже были моменты для взятия ворот, но, к сожалению, удача была сегодня на стороне хозяев, да и голкипер хабаровчан сыграл очень надежно, выручив свою команду в ряде эпизодов, -
Напомним, что «СКА-Хабаровск» дома разгромил «Кубань» со счетом 5:0.
Матч
СКА-Хабаровск - Кубань - 5:0 (3:0)
Голы
Никифоров 14 (1:0). Казанков 43 (2:0). Корян 45 (3:0). Казанков 54 (4:0). Казанков 87 (5:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Криворучко, Эдиев (Удалый, 46), Микуцкис, Карасёв, Друзин, Димидко (Калинский, 71), Кацаев, Черевко, Корян (Лескано, 58), Никифоров, Кобялко (Казанков, 38)
Кубань: Помазан, Зотов, Бугаев (Щадин, 42), Смирнов, Бендзь, Маляров, Гай, Якуба, Ильин (Лобкарёв, 60), Гогниев (Завезён, 73), Обухов
Предупреждения:
Микуцкис, 26 - Зотов, 16; Маляров, 41; Бендзь, 45
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
26 ноября 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция