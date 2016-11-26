Евгений Калешин: Очень часто ошибались, соперник нас за это наказывал

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 24-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровск».

- Поздравляю хозяев с абсолютно заслуженной победой. Мы сегодня очень часто ошибались, и соперник нас за это наказывал, поэтому и счет получился такой разгромный. У нас тоже были моменты для взятия ворот, но, к сожалению, удача была сегодня на стороне хозяев, да и голкипер хабаровчан сыграл очень надежно, выручив свою команду в ряде эпизодов, -

Напомним, что «СКА-Хабаровск» дома разгромил «Кубань» со счетом 5:0.