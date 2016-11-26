Министр спорта Татарстана: Казань практически готова к принятию чемпионата мира

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал о степени готовности столицы республики к чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

«Мы готовы процентов на 85-90. Необходимо еще довести арену, это связно с инфраструктурой вокруг стадиона. Мы обновим еще два тренировочных поля. Казань сегодня практически готова к принятию чемпионата мира. Никаких проблем с этим не видим. Тренеры и футболисты, которые приезжают на «Казань-Арену», высоко оценивают качество газона», - цитирует Леонова ТАСС.

Напомнм, Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Жеребьевка турнира состоится сегодня в Казани.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.





