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Алексей Бадюков: «Авангард» будет ждать ошибки «Ак Барса»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

- Я считаю, что в этом матче претендентом на победу является «Авангард», потому что он очень очень хорошо играет против тех команд, у которых поставлена игра в своей и средней зонах, таких как «Ак Барс». Омичи с удовольствием принимают и навязывают ту игру, когда надо ждать ошибки. Если команда терпеливая, если она не особо будет креативить, как это будет делать «Ак Барс», то «Авангард» дождется своего шанса. В большинстве худо-бедно по одной шайбе в последнее время они забивают. Счет будет небольшой. Верю, что сегодня будет полный стадион. «Авангард» будет ждать ошибки соперника, и добьется своего, - передает слова Бадюкова «Чемпионат».

Напомним, что матч «Авангард» - «Ак Барс» пройдет в Омске и начнется в 14:00 по московскому времени.
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