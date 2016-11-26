Виктор Булатов: ЦСКА не стоит списывать со счетов

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов считает, что ЦСКА находит выход из кризиса.

- ЦСКА есть ЦСКА. Да, в команде идет некая смена поколений, плюс известны проблемы с травмами и дисквалификацией Еременко, но за два месяца действующий чемпион не может превратиться в слабого соперника. В ЦСКА много высококлассных футболистов, много игроков сборной России, и наставник армейцев, я считаю, один из лучших в стране. Слуцкий – тренер с характером, и ЦСКА – команда с характером. Уже видно, что выход из той ситуации, которая была у армейцев еще недели три назад, Слуцкий находит. Он использует новые сочетания на поле: вернулся в строй Дзагоев, выходит с первых минут Чалов. Поэтому ЦСКА не стоит списывать со счетов, - сказал Булатов.

Красно-синие с 25 очками занимают третье место в таблице РФПЛ.

Сегодня в 15-м туре ЦСКА примет «Рубин», начало - в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.