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Джани Инфантино: У нас нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в России

Источник:  ТАССКомментарии

В субботу в Казани за 565 дней до старта чемпионата мира 2018 были запущенны часы обратного, который впервые в своей истории пройдет в России.

Сразу после торжественно церемонии президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джани Инфантино поделился эмоциями от пребывания в Казани и развеял слухи относительно переноса чемпионата мира в другую страну.

- Очень рад посетить красивый город Казань. С этого момента у нас нет никаких сомнений, что чемпионат мира пройдет в России. Начинаем считать дни и минуты до начала ЧМ. Хотели бы поблагодарить Казань, Татарстан и всю Россию за готовность принять Кубок конфедераций и чемпионат мира, - цитирует Инфантино ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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